От COVID-19 в Башкирии умер еще один человек

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии от коронавируса умер еще 1 человек. Это следует из статистики, опубликованной региональным Министерством здравоохранения.

За три года пандемии от COVID-19 в республике скончалось 6 046 пациентов. С начала пандемии опасной инфекцией заразились 363 789 человек, 155 из них – за последние сутки.

В настоящее время в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 162 жителя Башкирии, 109 из них больше 60 лет. Борется с болезнью 1 531 человек, 537 среди которых – пожилые люди.

За минувшие 24 часа 123 пациента были выписаны с выздоровлением, 356 050 – с 2020 года.