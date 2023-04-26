В Башкирии простились с погибшим в СВО Артуром Шагиевым

Фото: vk.com/marat_l

Вчера, 25 апреля, в Кушнаренковском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Артуром Шагиевым. Об этом на своей личной странице рассказал исполняющий обязанности главы администрации муниципалитета Марат Латыпов.

Артур Маратович родился и вырос в селе Кушнаренково, он закончил школу в Тарабердино, а затем и Кушнаренковское профессиональное училище №114.

– Выражаю искренние соболезнования родным и близким и разделяю с вами горечь утраты. Светлая память о Шагиеве Артуре Маратовиче навсегда останется в сердцах жителей Кушнаренковского района, – написал в своей публикации Марат Латыпов.

Напомним, недавно в башкирском городе Салават прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Ильнуром Аптикаевым. Он был призван на службу осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации.