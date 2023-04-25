Заболеваемость мышиной лихорадкой в Башкирии превысила средний уровень в 4,3 раза

За январь-март 2023 года в Башкирии зарегистрировали 493 случая заболевания мышиной лихорадкой Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

За январь-март 2023 года в Башкирии зарегистрировали 493 случая заболевания мышиной лихорадкой. Показатель заболеваемости в регионе составил 12,3 на 100 тыс. населения – это в 4,3 раза выше среднемноголетнего показателя за те же три месяца. Об этом 25 апреля сообщил местный Роспотребнадзор.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом фиксировалась 37 муниципалитетах республики. Значительное превышение среднереспубликанских показателей заболеваемости отмечается в Благовещенском (199,7 – в 16,6 раза), Уфимском (57,8 – 4,7), Ермекеевском (52,4 – в 4,2 раза), Мишкинском (33 – в 2,6), Давлекановском (31,9 – в 2,6) районах и городе Октябрьском (49 – в 4).

В Роспотребе добавили, что в 2022 году в Башкирии подтвердили 2 993 случая мышиной лихорадкой – в 2,5 раза больше среднемноголетнего уровня. На республику тогда пришлось 43% от общего числа всех заболевших ГЛПС в России.