Хабиров встретился с бойцами добровольческого батальона имени Даяна Мурзина

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 25 апреля, посетил Чишминский район, где встретился с бойцами добровольческого батальона имени Даяна Мурзина. В ближайшее время подразделение отправится на боевое слаживание для подготовки к участию в специальной военной операции

– Мы сегодня специально приехали к вам, чтобы узнать, какие вопросы остались нерешёнными. Хочу вас заверить, что мы будем поддерживать батальон. И не только материально. Важно, чтобы вы не переживали за свои семьи, за детей, жён, родных и близких. Всё, что мы можем сделать, все ресурсы и энергию направим на помощь вам. Для меня как для руководителя региона сейчас нет более важной задачи, чем поддержка вас и ваших семей, – сказал руководитель региона на встрече с батальоном.

Хабиров также рассказал о формировании Башкирского мотострелкового полка. Он объединит все добровольческие батальоны республики. Предполагается, что и командир этого подразделения тоже будет выходцем из региона.

Напомним, с начала СВО Башкирия уже создала три добровольческих батальона: имени генерала Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.