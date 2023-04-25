Двум башкирским гимназиям присвоили имя первого президента республики Муртазы Рахимова

В Башкирии гимназии в селе Мраково и гимназии-интернату №3 в городе Кумертау присвоили имя первого президента республики Муртазы Рахимова Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии гимназии в селе Мраково и гимназии-интернату №3 в городе Кумертау присвоили имя первого президента республики Муртазы Рахимова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

Из документа следует, что переименование мраковской гимназии будет осуществляться за счет казны Кугарчинского района, а кумертауской гимназии – на внебюджетные средства.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. На церемонии прощания с ним присутствовал президент России Владимир Путин. Экс-руководителя республики похоронили на мусульманском кладбище.

В рамках увековечения памяти Рахимова власти Башкирии также планируется назвать его именем одну из центральных улиц Уфы, установить ему памятник перед зданием регионального парламента и мемориальную доску на доме, в котором он жил. Кроме того, в родной для первого президента республики деревне Таваканово в Кугарчинском районе построят музей.