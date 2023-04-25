Экс-бухгалтерше санатория «Юматово» в Башкирии вынесли приговор за покушение на взятку

Бывшей заместительнице главного бухгалтера санатория «Юматово» в Башкирии вынесли приговор за покушение на дачу особо крупной взятки

Бывшей заместительнице главного бухгалтера санатория «Юматово» в Башкирии вынесли приговор за покушение на дачу особо крупной взятки. Об этом 25 апреля сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, в 2018 году против сотрудницы бухгалтерии учреждения было возбуждено уголовное дело о хищении более 9 млн рублей. Чтобы избежать ответственности, она передала своему адвокату 1,2 млн рублей в качестве взятки, которую якобы должны были получить сотрудники правоохранительных и судебных органов. Деньги юрист никому не передала, а просто похитила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Экс-бухгалтерша не признала вину в преступлении. Чишминский районный суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей. Женщину взяли под стражу. Уголовное дело против ее адвоката находится на рассмотрении Набережночелнинского городского суда Татарстана.

В прокуратура добавили, что приговор по делу о хищении 9 млн рублей, ответственности за которое бывшая бухгалтерша надеялась избежать с помощью взятки, был вынесен ровно три года назад – 25 апреля 2019-го. Тогда женщину признали виновной. Ей назначили три года лишения свободы условно, обязав возместить санаторию причиненный ущерб.