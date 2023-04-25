На улице в башкирском городе Сибае обнаружили мертвым 13-летнего подростка

25 апреля на одной из улиц башкирского города Сибая прохожие обнаружили тело 13-летнего подростка Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, во вторник 25 апреля, на одной из улиц башкирского города Сибая прохожие обнаружили тело 13-летнего подростка. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета республики. Ведомство проводит проверку по факту смерти юноши.

– Сибайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти подростка, – передали в правоохранительном органе.

Напомним, в конце марта под окнами жилого дома в Уфе был обнаружен труп 17-летнего подростка. Трагедия произошла на бульваре Ибрагимова.