Башкирия ищет инвестора на создание пансионата для пожилых и инвалидов за 30 млн рублей

Башкирия ищет инвестора, который готов вложится в создание пансионата для пожилых людей и инвалидов в Аскинском районе за 30,6 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Башкирия ищет инвестора, который готов вложится в создание пансионата для пожилых людей и инвалидов в Аскинском районе за 30,6 млн рублей. В учреждении планируется создать 20 рабочих мест. Соответствующее предложение 25 апреля было опубликовано на сайте Корпорации развития республики.

Дом престарелых будет размещен в здании бывшей школы общей площадью 1,1 тыс. квадратных метров. В бюджет проекта, который предполагается реализовать с механизмом муниципально-частного партнерства, уже заложены расчета на проведение изыскательных работ и строительства, а также закупку оборудования. Согласно кейсу, в учреждении обустроят помещения под 36 койко-мест, досуговых мероприятий, медосмотра и столовой.

Инвестору, который возьмется за проект, получит под создание пансионата здание бывшей школы в аренду на льготных условиях. Соглашение может быть заключено на срок не менее 14 лет.