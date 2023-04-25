Мать из Башкирии поместили в психбольницу после попытки зарезать спящую 12-летнюю дочь

Жительницу Башкирии, которая пыталась ножом зарезать 12-летнюю спящую дочь, поместили в психиатрическую больницу

Жительницу Башкирии, которая пыталась ножом зарезать 12-летнюю спящую дочь, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Напомним, резонансный случай произошел утром 24 апреля в деревне Янтышево Хайбуллинского района. В жилом доме 53-летняя женщина подошла к своей спящей дочери и порезала ей шею. Школьница проснулась от боли и оказала сопротивление матери. На помощь пострадавшей пришел ее отец. Он выхватил нож у супруги и оказал первую помощь ребенку.

Против женщины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшая девочка сейчас находится под присмотром врачей в хирургическом отделении местной больницы. Ее состояние оценивается как стабильное, с ней работает психолог.

Как ранее сообщил источник «КП-Уфа», прошлой осенью напавшая на дочь женщина перенесла сильный стресс из-за смерти родной сестры. Она вела себя странно и жаловалась на странные видения.