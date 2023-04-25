Глава башкирского сельсовета уволился с должности и отправился добровольцем на СВО

фото: "На земле Салавата"

Глава одного из сельсоветов в Салаватском районе Башкирии уволился со своей должности, чтобы отправиться добровольцем на специальную военную операцию. Об этом 25 апреля сообщило местное издание «На земле Салавата».

Мужчина вступил в батальон имени Александра Доставалова летом прошлого года, оставив пост руководителя Мещегаровского сельского поселения. В зоне СВО он оказался в начале сентября. С тех пор бывший чиновник постоянно находится на передовой или вблизи точек соприкосновения. В составе своей бронегруппы он совершил десятки вылазок и рейдов. По словам мужчины, он успел объехать как Запорожскую и Херсонскую области, так и Донецкую и Луганскую народные республики.

В апреле экс-глава сельсовета приехал в родной район в 2-недельный отпуск. Он повидал родных, близких, встретился с бывшими коллегами и побеседовал с учащимися нескольких школ.