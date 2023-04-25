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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:46

Парламент Башкирии учредил медаль генерала Шаймуратова

Ее будут вручать отличившимся участникам СВО
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии принял закон, который учреждает новую госнаграду – медаль генерала Шаймуратова

Парламент Башкирии принял закон, который учреждает новую госнаграду – медаль генерала Шаймуратова

Парламент Башкирии сегодня, 25 апреля, принял закон, который учреждает новую государственную награду – медаль генерала Шаймуратова. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, медаль будет вручаться в том числе участникам специальной военной операции. Ее получат те, кто проявит мужество и отвагу при исполнении воинского долго. Также наградой будут отмечать жителей республики, отличившихся при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при охране общественного порядка и исполнении гражданского или служебного долга.

Парламентарий заключил, что учреждение медали Шаймуратова – это одна из мер поддержки военнослужащих наряду со льготами, волонтерскими штабами и другой помощью со стороны государства.