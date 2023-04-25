РПН готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося в Уфе ледового шоу

Башкирский Роспотребнадзор готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося циркового шоу на льду «Золушка»

Башкирский Роспотребнадзор готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося циркового шоу на льду «Золушка». Мероприятие должно было состояться на «Уфа-Арене» еще 1 апреля, однако его перенесли на неопределенный срок. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

– К нам обратились потребители, которые купили билеты на ледовое шоу, – передали в РПН. – Управление готовит иск в защиту группы потребителей в отношении ИП Коверя А.В., организатора мероприятия.

Роспотреб предложил жителям, которые хотят вернуть деньги за билет и не ждать новой даты представления, присоединиться к иску, обратившись в ведомство с заявлением. К документу нужно приложить подтверждающие сведения – чек об оплате и копию билета.