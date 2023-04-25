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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:14

РПН готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося в Уфе ледового шоу

Роспотребнадзор обратился к тем, кто купил билет и не смог посетить представление
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирский Роспотребнадзор готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося циркового шоу на льду «Золушка»

Башкирский Роспотребнадзор готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося циркового шоу на льду «Золушка»

Башкирский Роспотребнадзор готовит коллективный иск к организатору несостоявшегося циркового шоу на льду «Золушка». Мероприятие должно было состояться на «Уфа-Арене» еще 1 апреля, однако его перенесли на неопределенный срок. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

– К нам обратились потребители, которые купили билеты на ледовое шоу, – передали в РПН. – Управление готовит иск в защиту группы потребителей в отношении ИП Коверя А.В., организатора мероприятия.

Роспотреб предложил жителям, которые хотят вернуть деньги за билет и не ждать новой даты представления, присоединиться к иску, обратившись в ведомство с заявлением. К документу нужно приложить подтверждающие сведения – чек об оплате и копию билета.