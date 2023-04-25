Следствие озвучило свою версию нападение матери с ножом на спящую дочь в Башкирии

В Башкирии мать порезала спящую дочь ножом

Следственный комитет Башкирии прокомментировал инцидент в Хайбуллинском районе, где 53-летняя мать пыталась зарезать свою 12-летнюю дочь, когда та спала. Этот случай произошел в деревне Янтышево накануне утром, 24 апреля. Против женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

– Подозреваемая нанесла своей спящей дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану. Преступные действия злоумышленницы были пресечены оказанным активным сопротивлением дочери, которая проснулась, почувствовав боль, а также отцом потерпевшим, который забежал в дом и выхватил нож у женщины, после чего оказал дочери первую помощь, – озвучили в СК версию следствия.

Сотрудники правоохранительного ведомства допросили подозреваемую. Ее пока поместили в психиатрическую лечебницу. Следователи назначили судебные экспертизы и изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи. Пострадавшая девочка сейчас находится под присмотром врачей в хирургическом отделении местной больницы. Ее состояние оценивается как стабильное, с ней работает психолог.

Как ранее сообщил источник «КП-Уфа», прошлой осенью напавшая на дочь женщина перенесла сильный стресс из-за смерти родной сестры. Она вела себя странно и жаловалась на странные видения.