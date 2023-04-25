В Башкирии пьяный мужчина на глазах двоих детей зарезал собаку

В селе Нижние Ташлы Шаранского района Башкирии пьяный местный житель на глазах двоих детей зарезал собаку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Нижние Ташлы Шаранского района Башкирии пьяный местный житель на глазах двоих детей зарезал собаку. Ему вынесли приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным с летальным исходом в присутствии малолетнего. Об этом 25 апреля сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Нетрезвый мужчина во дворе собственного дома подозвал к себе собаку, схватил ее и несколько раз ударил ножом в грудную клетку и брюхо. От полученных ранений пес скончался. Свидетелями жестокого убийства стали двое маленьких детей.

Подсудимый признал вину в преступлении. Его приговорили к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.