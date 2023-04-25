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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 10:11

В Башкирии по вине пьяного водителя Chery Tiggo погибла 65-летняя пассажирка

По факту ДТП было начато разбирательство
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 24 апреля, в Куюргазинском районе Башкирии в ДТП погибла пожилая женщина. Подробности происшествия в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 32 километре дороги Ермолаево-Маячный-Тимербаево. 55-летний мужчина за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и врезался в электроопору. Машина в результате столкновения перевернулась, 65-летняя пассажирка получила тяжелые травмы, от которых она скончалась прямо на месте происшествия.

В ходе освидетельствования водителя было установлено, что он в момент происшествия был пьян.

– Результат показал 0,879 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство, – поведал Владимир Севастьянов.