Минздрав Башкирии рассказал о состоянии 12-летней девочки, которую чуть не зарезала мать

Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии 12-летней девочки, которую чуть не зарезала мать.

ЧП произошло рано утром 25 апреля в деревне Янтышево Хайбуллинского района. Девочка проснулась от боли и увидела перед собой мать с кухонным ножом в руке. Заметив, что дочь проснулась, ее 52-летняя мама зажала ей рукой рот и попыталась перерезать горло. Подростку с трудом удалось оттолкнуть мать и позвать на помощь. Тут на помощь дочери подоспел проснувшийся отец, который выбил нож у жены и оттолкнул ее в сторону. После мужчина сразу же отвез дочь в ближайшую больницу, где ее осмотрели врачи. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза, возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Минздрава Башкирии поведала «КП-Уфа», что в настоящее время несовершеннолетняя пациентка находится в отделении хирургии, ее состояние оценивается как стабильное. С девочкой работает специалист-психолог.