В Башкирии в ДТП с «ГАЗелью» пострадал 16-летний мотоциклист и его ровесник-пассажир

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 24 апреля, в Уфе в ДТП пострадал подросток-мотоциклист и его пассажир. Детали произошедшего рассказал пресс-служба городской Госавтоинспекции.

33-летний водитель «ГАЗели», следуя по улице Шоссейная, во время поворота на Высоковольтную столкнулся с попутным мотоциклом VR-1-125 под управлением 16-летнего парня. Подросток и его ровесник-пассажир в результате случившегося получили множественные ушибы. Им потребовалась медицинская помощь, после оказания которой их отпустили.

По факту произошедшего было начато разбирательство.