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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 7:19

В Уфе возле театра «Нур» столкнулись Kia Rio и машина скорой помощи

На месте работают сотрудники полиции
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 25 апреля, в Уфе возле театра «Нур» столкнулись иномарка и машина скорой помощи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД.

Согласно предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем Kia Rio, двигаясь по улице 50 лет СССР, врезался с автомобилем скорой помощи марки «ГАЗ». Известно, что медицинский транспорт ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции.