От COVID-19 в Башкирии умер еще 1 человек

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В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, с 2020 года инфекцией заразились 363 634 пациента, 152 из них – за минувшие 24 часа. В ковид-госпиталях республики в настоящее время проходят лечение 176 граждан. Среди них 115 человек – это лица старше 60 лет. Борются с болезнью дома 1 468 жителей региона, 521 из которых – пожилые люди.

С начала пандемии 355 927 человек смогли оправится от COVID-19, за последние сутки – 210. За три года пандемии от коронавируса скончалось 6 045 пациентов.