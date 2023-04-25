В Башкирии оставили в силе решение суда о конфискации имущества у экс-замглавы ЖКХ

Фото: МинЖКХ Башкирии

Верховный Суд Башкирии оставил в силе решение Уфимского районного суда республики о конфискации имущества у бывшего заместителя главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Ильдуса Мамаева. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

В итоге с экс-чиновника взыскали 1,5 миллиона долларов, а также объекты недвижимости – две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште (Республика Крым). Кроме того, были признаны недействительными «в силу ничтожности» соглашения, которые бывший замминистра ЖКХ заключил с родственниками «с целью сокрытия имущества». Речь идет о договорах дарения двух квартир и гаража в Уфе, купли-продажи двух квартир, двух жилых домов, нежилого помещения, еще одного гаража, земельного участка и двух автомобилей.

– Исполнение решения суда взято на контроль прокуратуры республики, – заявила пресс-служба ведомства.