Шестой Аструм Сибайский полумарафон собрал более 1300 участников

1322 любителя спорта и ЗОЖ из 76 городов и 13 регионов России, а также из Белоруссии приняли участие в главном беговом событии Зауралья — шестом Аструм Сибайском полумарафоне, который прошел в воскресенье, 23 апреля. Традиционно самый отдаленный от столицы Башкирии старт стал самым большим региональным стартом.

Марафонцы преодолели дистанции в 2, 5, 10 и 21,1 км, а днем ранее 300 юных участников вышли на детский старт (100–400 метров), самому младшему бегуну едва исполнился год, сообщили организаторы. Пятикилометровую дистанцию в этом году в полумарафоне добавили впервые, участники с оптимизмом встретили нововведения.

Организатор полумарафона, депутат Государственного Собрания — Курултая, президент ГК «Аструм» Денис Назаров рассказал, что впервые марафон был проведен в 2017 году, в пятом полумарафоне в 2021 году приняли участие 1097 человек, а в шестом их число выросло на 20%.

«На самом деле мы закрыли регистрацию за неделю до марафона, так как было очень много желающих. Мы заранее заказываем символику марафона и прогнозировали, какое число участников Сибай должен принять, и думали, что как раз будет 1300 участников, получилось чуть больше. Мы кратно каждый год растем, расширяем географию участников полумарафона и его масштабы», — отметил Денис Назаров.

Депутат Государственной Думы от Башкирии Зариф Байгускаров отметил, что сибайцы очень ждут проведения полумарафона и всегда довольны уровнем его организации, а город стал одним из самых спортивных в России и центром спорта Зауралья.

«В Сибае и Зауралье все больше и больше люди занимаются спортом. Хотел бы выразить благодарность Денису Андреевичу и администрации города, здесь всегда прекрасная организация и людям очень это нравится. Когда бежишь по Сибаю, с балконов, с улицы люди поддерживают, вдохновляют, это тоже очень здорово», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что предложит провести выездное заседание комитета Госдумы по спорту в Сибае.

В полумарафоне также приняли участие супруги и матери участников специальной военной операции, а также вдовы погибших бойцов. В одном «строю» с ними дистанцию пробежали мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, представители Народного фронта, заслуженный артист России Алексей Огурцов и актер театра и кино Игорь Огурцов. Алексей Огурцов отметил важность поддержки семей участников СВО.

«Спасибо, что сегодня мы провели этот марафон, и в нем приняли участие именно они. Знайте, что мы их помним, мы им помогаем, о каждом говорим добрые слова и поднимаем темы, которые они хотели донести. Я безумно рад, что в Башкортостане есть настоящие защитники Отечества, бойцы, которые сегодня находятся на линии соприкосновения с фашистами. В их руках наше Отечество. И Народный фронт окажет помощь каждой семье бойцов вне зависимости от региона. Владимир Владимирович Путин сказал, что в нас течет кровь победителей, и победа будет только за нами, я в этом не сомневаюсь», — сказал Алексей Огурцов.

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев назвал полумарафон праздником здоровья для горожан.

«Желающих принять участие в полумарафоне очень много, даже мест не хватает пока. Будем надеяться, что с каждым годом все больше и больше будет участников, может быть, в следующем году 2 тысячи человек соберем. Спорт в Сибае очень любят», — рассказал градоначальник.

На трассе полумарафона для участников работали точки питания с водой и фруктами, профессиональные фотографы и волонтеры. Скорость задавали профессиональные пейсеры. Благодаря современной системе электронного хронометража каждый участник получил свой результат сразу после забега. Каждый бегун получил фирменную футболку и памятную уникальную медаль.

На двухкилометровый старт наряду с горожанами и гостями Сибая вышли депутат Госсобрания — Курултая РБ, президент ГК «Аструм» Денис Назаров, мэр Азамат Юлдашбаев, актеры Алексей и Игорь Огурцовы, певицы Ирина Ортман и Маша Вебер, депутат Госсобрания — Курултая РБ, президент ХК «Уфа» Антон Матренин, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова, продюсер телеканала «Россия-Культура» Айрат Мусин и другие.

Среди мужчин 21,1 км быстрее всех преодолели Альберт Рамазанов (1:10:23), Алексей Ширшов (1:10:32) и Олег Марусин (1:11:39). Самыми быстрыми полумарафонцами среди женщин стали Ульяна Шарикова 1:23:22), Раушания Галина (1:34:11) и Ирина Чулкова (1:39:43).

Средний возраст участников полумарафона составил 26 лет, самому взрослому бегуну 76 лет. Больше всего участников вышли на 2-километровый старт — 611 человек, дистанцию в 5 км выбрали 104 бегуна, 199 человек пробежали 10 км, на самую длинную дистанцию вышли 105 человек. В полумарафоне приняли участие 688 мужчин и 634 женщины. Они представляли Москву, Московскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую области, Башкирию, Татарстан, Удмуртию, ХМАО, ЯНАО, Пермский край, а также Белоруссию.

Для участников полумарафона и гостей праздника состоялась яркая концертная программа с участием звезд Мити Фомина, Karina, Элвина Грея, Маши Вебер, Ирины Ортман, Зайнетдина и Ляйсан Мингазовой.

Организатор полумарафона: автономная некоммерческая организация Центр проведения спортивных мероприятий «Уфимский марафон» при поддержке администрации Сибая. Генеральным партнером является сеть торговых комплексов «Аструм». Информационными партнерами выступили РБК Уфа, телеканал UTV, радиостанция ENERGY, Независимая Уральская газета и Сибайское ТВ.

Фото Кристины Шалимовой и Евгения Бурова