В Уфе пассажирский автобус сбил 55-летнюю женщину

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня утром, 25 апреля, в Уфе пассажирский автобус маршрута №39 «ТСК Пушкинский - Сипайлово» сбил пешехода. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 40-летний водитель автобуса, в котором в момент аварии находилось 40 человек, при повороте с улицы Шафиева на проспект Октября наехал на 55-ленюю женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, по данному факту было начато разбирательство.