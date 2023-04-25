В Башкирии при пожаре в частном доме пострадал 49-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии
Сегодня под утро, 25 апреля, в Туймазинском районе Башкирии при пожаре пострадал человек. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Происшествие случилось в деревне Атнагулово. На место инцидента были направлены специалисты и техника МЧС, Госкомитета республики по ЧС, добровольной пожарной команды Татар Улкановского сельсовета. По прибытии был обнаружен полыхающий бревенчатый домой. Сотрудникам чрезвычайных служб удалось локализовать пожар, открытое горение было ликвидировано.
В результате пожара пострадал 49-летний мужчина, после осмотра медиками в больнице его отпустили на амбулаторное лечение.
– Причины пожара устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, – сообщило ведомство.