В Башкирии при пожаре в частном доме пострадал 49-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня под утро, 25 апреля, в Туймазинском районе Башкирии при пожаре пострадал человек. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось в деревне Атнагулово. На место инцидента были направлены специалисты и техника МЧС, Госкомитета республики по ЧС, добровольной пожарной команды Татар Улкановского сельсовета. По прибытии был обнаружен полыхающий бревенчатый домой. Сотрудникам чрезвычайных служб удалось локализовать пожар, открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара пострадал 49-летний мужчина, после осмотра медиками в больнице его отпустили на амбулаторное лечение.

– Причины пожара устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, – сообщило ведомство.