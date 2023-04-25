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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 3:51

В Уфе перед ТРЦ «Июнь» загорелось сено

В результате никто не пострадал
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 25 апреля, в Уфе на парковке торгово-развлекательного центра «Июнь» загорелось сено. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

На место ЧП прибыли силы и средства МЧС. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Было установлено, что водитель за рулем грузовика Mitsubishi Fuso во время движения по улице Комсомольская увидел, что у него загорелось сено. После этого решил сбросить сено на парковку торгового комплекса, войдя в дрифт.

В настоящее время причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.