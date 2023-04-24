В Башкирии раскрыли данные по распространению опасного тропического заболевания

В Башкирии в 2022 году было зарегистрировано три случая опасного тропического заболевания – малярии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в 2022 году было зарегистрировано три случая опасного тропического заболевания – малярии. Об этом 24 апреля сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Все 3 случая являются завозными: из Центральноафриканской Республики 2 случая, из Республики Чад – 1, – передали в ведомстве.

Возбудителями случаев инфекционного заболевания стали тропическая и четырехдневная малярии, а также малерия-овале.

В 2021 году в Башкирии малярию выявили у четырех человек, один из них скончался – им оказался турист, приехавший из Восточной Африки.

Малярия – широко распространенная и опасная болезнь многих тропических и субтропических стран. Сейчас она регистрируется более чем в 100 странах мира, где широко распространен ее переносчик – малярийный комар – и имеются природно-географические условия для развития в нем возбудителя. Ежегодно в мире малярией болеют от 100 до 300 млн человек, из них 90% в тропической Африке, где погибает до 1 млн человек.