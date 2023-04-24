В Башкирии семья с четырьмя детьми лишилась крыши над головой из-за пожара

фото: МЧС РБ

В башкирском селе Инзер семья с четырьмя детьми лишилась крыши над головой из-за пожара. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как рассказали в экстренном ведомстве, дом многодетной семьи на улице Гостиничной загорелся сегодня, 24 апреля, около восьми часов вечера. В момент возгорания в жилом здании никого небыло: отец с 13-летним сыном находился во дворе, а мать вместе с 7-летним мальчиком и двумя дочерьми трех лет и одного года гостила у родственников.

На тушение загоревшегося дома участвовали силы и средства МЧС, Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и других аварийных служб. Спасатели ликвидировали пожар. Оставшуюся без крыши над головой семью разместили у родных. Районная администрация организовала всестороннюю помочь погорельцам. В причинах пожара разбирается дознаватель.