На дорогах Башкирии работают 13 автоматических пунктов весового контроля

На дорогах Башкирии начали работать 13 автоматического пунктов весогабаритного контроля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На дорогах Башкирии работают 13 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Об этом 24 апреля сообщил «Башинформ».

Станции весового контроля автоматически взвешивают проезжающие автомобили. Если их масса превышает норму, собственнику выписывают штраф – например, в случае перегруза фуры, которые портят отремонтированные дороги. Дело в том, что с 5 по 30 апреля в республике действуют весовые ограничения: на трассах регионального значения нагрузка на ось транспортного средства не должна превышать 10 тонн, а на межмуниципальных дорогах – шесть тонн.

В 2023 году власти Башкирии намерены довести количество автоматических пунктов до 20. Их планируется установить на дорогах Зауралья, Благовещенского, Ишимбайского, Нуримановского и Уфимского районов, в том числе на трассах Сибай – Акъяр, Юлдыбаево – Акъяр – Сара и Магнитогорск – Ира.

С начала текущего года сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора выписали 744 постановления на 216 млн рублей. Из них по 252 постановлениям владельцы грузовиков заплатили более 36 млн рублей. Эти средства поступают в бюджет республики и тратятся на ремонт и строительства дорог.