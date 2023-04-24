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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:41

Радий Хабиров: хоспис в Уфе примет первых пациентов в июле 2023 года

Стационар медучреждения рассчитан на 60 коек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе завершается строительство хосписа: в середине мая будет получен акт ввода в эксплуатацию, а в июле медучреждение примет первых пациентов. Об этом в своих соцсетях 24 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

- Договорились с нашим медуниверситетом и медицинскими колледжами Башкортостана о создании на базе уфимского хосписа кафедры паллиативной помощи. Можно сказать, что здесь будет научный, учебный и волонтерский центр, – написал чиновник.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве хосписа и жертвовал на него деньги – как промышленные предприятия и компании, так и местных жителей.

– Наш хоспис – совместный труд тысяч людей, которые протянули руку помощи тем, кто в этом больше всего нуждается, – отметил руководитель региона.

Напомним, хоспис расположен в южной части города. Общая площадь комплекса зданий составляет 13 тыс. кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых будут предназначены детям, при необходимости количество мест может быть увеличено. Для родителей и родственников пациентов предусмотрят отдельные гостевые комнаты.