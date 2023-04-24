Башкирия выделила на поддержку участников СВО и их семей 4 млрд рублей

Башкирия выделила на поддержку участников специальной военной операции и их семей 4 млрд рублей

Башкирия выделила на поддержку участников специальной военной операции и их семей 4 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в местном правительства 24 апреля сообщила министр финансов республики Лира Игтисамова.

Чиновница рассказала об основных направлениях, на которые направлялись средства. На начало апреля около 3 тыс. детей военнослужащих бесплатно посещают детсады, а порядка 2,4 тыс. школьников с пятого по 11 класс и более 500 студентов колледжей обеспечены бесплатным питанием. Также 3,6 тыс. человек из числа учащихся школ и ссузов до 23 лет воспользовались правом безвозмездного проезда на общественном транспорте.

– Порядка 2 тысяч ребят бесплатно посещают кружки. Около 300 детей участников СВО получили путёвки в загородные лагеря республики, – говорится в докладе главы Минфина РБ. – В части социальной поддержки более 10 тысяч жителей освобождены от оплаты коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Медицинскую помощь получили более 7,5 тысячи человек.

Глава Башкирии Радий Хабиров после отчета чиновницы заявил, что работа с участниками СВО и поддержка их семей – «первоочередная задача» правительства. Он призвал глав городов и районов лично заниматься этими вопросами, которые «требуют самого серьезного внимания».