В Башкирии 63-летний мужчина 7 раз отжался на одной руке в надежде стать контрактником

В башкирском городе Туймазы 63-летний местный житель 7 раз отжался на одной руке в надежде подписать контракт на службу в армии Фото: Олег УКЛАДОВ

В башкирском городе Туймазы 63-летний местный житель 7 раз отжался на одной руке в надежде подписать контракт на службу в армии. Об этом в беседе с изданием «Туймазинский вестник» рассказал специалист городского военного комиссариата.

Пожилой мужчина пришел в военкомат с паспортом, военным билетом и документом об образовании. Он заявил, что хочет стать контрактником. Представители комиссии отказали ему, поскольку на службу принимаются только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Тогда желающий вступить в ряды армии житель принял упор лежа и отжался на одной руке семь раз.

В военкомате отметили, что контракт могут заключить и с мужчинами до 65 лет, однако это правило работает только при наличии редкой специальности и в исключительных случаях.

Напомним, на прошлой неделе в башкирском военкомате рассказали, кто из жителей Башкирии чаще всего подписывает армейский контракт.