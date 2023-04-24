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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:36

Для башкирских батальонов в зоне СВО сформировали медицинскую роту

В нее вошли врачи, медсестры, инструкторы, санитары и другие специалисты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Максим Zабелин

фото: Telegram // Максим Zабелин

Для башкирских добровольческих батальонов сформировали медицинскую роту – в скором будущем ее планируется отправить в зону специальной военной операции. В нее вошли врачи, медсестры, инструкторы, санитары и другие специалисты. Об этом в своем телеграм-канале 24 апреля сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

– Сегодня кандидаты уже начали обучение. Для них в Военно-патриотическом парке «Патриот» организовали занятия по тактической медицине. Это поможет нашим добровольцам быть готовыми оказать доврачебную помощь в полевых и боевых условиях, – написал чиновник.

Напомним, завтра, 26 апреля, на боевое слаживание отправят военнослужащих недавно сформированного добровольческого батальона имени Даяна Мурзина. Из-за этого в центре перекроют две улицы.