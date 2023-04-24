Жители Башкирии устроили ажиотаж на раздаче бесплатной еды

кадр видео: vk.com // Чёрный список города Салават

В башкирском городе Салавате местные жители устроили ажиотаж на раздаче бесплатной еды. Горожане могли «за так» получить пиццу, шаурму, хот-доги и печенье в рамках мероприятия, организованного местными общественными организациями. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 23 апреля.

После благотворительной акции в сети появилось видео с раздачи шаурмы. На записи видно, как большое количество людей собралось у стола с заветным блюдом. В толпе можно заметить как пенсионеров, так и совсем маленьких детей.

– Когда раздавали шаурму, пришлось отойти на безопасное расстояние, боялась, что раздавят, – отметила в соцсетиях местная жительница Алия Ягафарова.

Такая же картина, по словам посетителей мероприятия, наблюдалась и во время раздачи другой еды.

– Как-то немножко неправильно организовали раздачу пиццы и другой еды. Началась давка. У меня ребёнок выбежал из толпы от испуга... Немного надо как то, думаю, по-другому устроить подачу, – сделала замечание горожанка Юлия Давлетшина.

– Все хорошо, но народ у нас дикий: детей теряют, взрослые ломятся, не смотря, что под ногами детки... За печенье думала вообще раздавят... Как с голодного края ну серьёзно, – написал еще один гость мероприятия.

Напомним, в прошлом году жители башкирской столицы Уфы устроили давку во время розыгрыша автомобиля в торговом центре.