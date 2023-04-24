В республике прогнозируется ясная погода без осадков. Ветер будет неустойчивым и слабым Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, во вторник 25 апреля, температура воздуха в Башкирии поднимется до +22°. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В республике прогнозируется ясная погода без осадков. Ветер будет неустойчивым и слабым.

После захода солнца температура воздуха понизится до +4, +9° (по востоку похолодает до -1°). Днем столбики термометров покажут +17, +22°.

В последующие два дня местами по региону пройдет небольшой дождь, а ветер будет усиливаться до порывистого. В то же время температура будет только повышаться.