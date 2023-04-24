25 апреля и 6 мая в Уфе запустят дополнительные автобусы до кладбищ

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В Уфе 25 апреля и 6 мая – в Родительский день и День поминовения и почитания – запустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Транспорт будет работать с 8:00 до 20:00. Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в администрации, Южное кладбище будут обслуживать маршруты №30 («ТСК «Пушкинский» - СТО») и №30к («ТЦ «Башкирия» - СТО») с интервалом движения 8-9 минут, а Северное кладбище – №15 («ДК УМПО - Тимашево» с интервалом 15-30 минут.

Кроме того, дополнительно будут стоять автобусы на остановках «Города Галле» и БГУ (для Южного кладбища) и «ДК УМПО» и «Колхозный рынок» (для Северного).