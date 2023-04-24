В Башкирии возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

фото: прокуратура РБ

В Башкирии возбудили уголовное дело о порче земли в Федоровском районе из-за загрязнения почвы после разливы нефтепродуктами. Об этом 24 апреля сообщила региональная прокуратура.

– Одно из предприятий на территории фермы использовало металлические топливные емкости для заправки сельскохозяйственной техники, – рассказали в надзорном ведомстве. – Предварительно, из-за разгерметизации резервуара, дизельное топливо попало на почву и прилегающие территории.

Сейчас специалисты анализируют отобранные пробы воды и почвы и рассчитывают ущерб окружающей среде. Кроме того, против директора и юрлица предприятия, ответственного за инцидент, было возбуждено сразу 15 административных дел.

Напомним, этот случай произошел в деревне Юрматы в начале апреля. Местные власти тогда вводили на территории Пугачевского сельсовета, к которому относится населенный пункт, локальный режим чрезвычайной ситуации.