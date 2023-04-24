В Уфе из-за утечки из колодца без воды остались 9 жилых домов и школа

В понедельник 24 апреля из-за утечки из колодца без холодной воды остались 9 жилых домов и школа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, в понедельник 24 апреля, из-за утечки из колодца без холодной воды остались 9 жилых домов и школа. Коммунальная авария случилась у домов по улице Транспортной, 32-36. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

– В связи с проведением ремонтных работ произведено отключение водопровода диаметром 300 мм, – предупредили в учреждении.

Холодное водоснабжение было приостановлено в школе №121, а также в жилых домах по улице Транспортной, 32, 32/1, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 36/1, 36/2, 36/3.

«Уфаводоканал» извинился перед жителями за временные неудобства.