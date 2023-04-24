«Туристы аж сморщились»: жителя Уфы смутило состояние памятника Салавату Юлаеву

Житель Уфы попросил главу Башкирии Радия Хабирова привести в порядок памятник национальному герою Салавату Юлаеву Фото: Рустем АХУНОВ

Житель Уфы Ильгиз Януров попросил главу Башкирии Радия Хабирова привести в порядок памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Горожанин оставил свое обращение на странице чиновника в соцсетях 23 апреля.

– Хотел бы узнать, почему никто не занимается обликом города, туристы сегодня у памятника Салавата Юлаева аж сморщились. Нельзя что ли памятник привести в нормальный вид, покрасить хотя бы? – спросил местный житель.

На жалобу мужчины ответила мэрия. Замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Руслах Яхиббаев пояснил, что сейчас ведутся работы по разработке проектной документации по реставрации памятника. После прохождения госэкспертизы начнутся работы по обновлению монумента.

Напомним, о том, что визитная карточка Уфы и символ всей Башкирии памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте, стало известно еще в 2020 году.