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НовостиОбщество24 апреля 2023 10:15

В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным Ильнуром Аптикаевым

Он был уроженцем Салавата
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/inform_adm

Фото: vk.com/inform_adm

Сегодня, 24 апреля, в башкирском городе Салават прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Ильнуром Аптикаевым. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Ильнур Халикович родился в Салавате. Он окончил профессиональное училище, где получил специальность газосварщика. В период с 2004 по 2006 год он проходил службу в рядах армии России. Осень прошлого года в рамках частичной мобилизации его вновь призвали на службу.

Церемония прощания прошла на площади перед историко-краеведческим музеем. Проводить бойца в последний путь пришли не только родные и близкие погибшего, но и представители военного комиссариата, мэрии и сослуживцы.

– Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, – заявила пресс-служба администрации Салавата.