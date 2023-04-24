В Сибае завершился турнир памяти генерала Минигали Шаймуратова

В Сибае 22 апреля завершился хоккейный турнир памяти генерала Минигали Шаймуратова, приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования длились три дня и состоялись в преддверии масштабного Аструм Сибайского полумарафона, который стартовал 23 апреля.

В межрегиональном турнире приняли участие команды «Горняк» из Сибая, «Агрегат» из Сима, «Школа Советского хоккея» из Магнитогорска, «Сапсан» из Кумертау, а также стерлитамакский «Орлан» и «Коршуны» из Тюльгана.

Победителем турнира стал «Горняк», второе место заняла команда «Коршуны», бронзовый призер — «Школа Советского хоккея». Четвертое место в соревнованиях досталось «Орлану». Пятую строчку турнирной таблицы заняла команда «Агрегат», шестое место у «Сапсана».

Лучшим снайпером турнира признан Иван Колопихин из «Школы Советского хоккея», лучшим вратарем — Арсений Рахматуллин из «Орлана». Награду «Лучший защитник» получил Данил Мухаметшин из «Горняка», лучшим нападающим стал Тимур Даминов из «Коршунов». В номинации «Самый волевой игрок» победили Иван Машковцов из «Агрегата» и Матвей Синев из «Сапсана».

Организатор турнира, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ, президент ГК «Аструм» Денис Назаров отметил, что проведение соревнований преследует две важные цели и в будущем может превратить Сибай в столицу детского хоккея в республике.

«Во-первых, это развитие спорта, в данном случае любительского детского хоккея. А второе направление — это, безусловно, укрепление патриотического воспитания молодежи, подрастающего поколения. Очень важно, чтобы дети стремились к здоровому образу жизни и спорту и знали своих героев, для этого мы и проводим этот турнир в память нашего легендарного земляка Минигали Мингажевича Шаймуратова. Думаю, у турнира большие перспективы в будущем, и традиция этому уже заложена», — сказал Денис Назаров.

По словам мэра Сибая Азамата Юлдашбаева, проведение таких соревнований в ледовом дворце «Ирандык» повышает его статус.

«Спасибо Денису Андреевичу, что он привлекает сюда именитых спортсменов. Хоккей у нас любят, сильно любят. Это большая заслуга наших земляков, что они организовывают такие мероприятия. Завтра у нас состоится полумарафон, огромная работа делается для города», — говорит глава администрации.

Чемпион России по хоккею, чемпион мира среди молодежи, мастер спорта Дмитрий Фахрутдинов отметил, что соревновательный процесс в детском хоккее обязателен для повышения уровня игроков.

«Здорово видеть глаза и улыбки детей, с каким желанием они выходят, играют. Это всегда большой праздник. Тренировки тренировками, но прекрасно, что организовываются такие турниры, приезжают ребята из разных областей и уже здесь соревнуются и получают удовольствие, это самое главное», — считает он.

Депутат Государственного Собрания — Курултая РБ, президент ХК «Уфа» Антон Матренин считает, что у ребят из детских команд есть перспективы в дальнейшем играть и в составе профессиональных хоккейных клубов.

Партнерами проведения турнира выступили общественная организация «Вперед, Сибай!» и хоккейный клуб «Уфа». А уже 23 апреля в Сибае прошел Аструм Сибайский полумарафон!