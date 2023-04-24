МинЖКХ Башкирии порекомендовал муниципалитетам завершить отопительный сезон

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии порекомендовало главам городов и районов завершить отопительный сезон.

– На текущей неделе завершают отопительный сезон город Уфа, Нефтекамск, Сибай, Салават, Стерлитамак и муниципальные районы Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Стерлитамакский, Ермеекеевский, Мелеузовский, Илишевский и Ишимбайский. Исходя из прогнозов температуры наружного воздуха, к окончанию текущей недели ожидается температура выше +8 градусов на всей территории республики более пяти суток подряд. Прошу глав муниципалитетов обратить на это внимание, организовать постоянный мониторинг и при наступлении условий предписанных правилами предоставления коммунальных услуг принять соответствующие решения, – заявила исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова в ходе сегодняшнего оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой.