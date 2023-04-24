В Уфе 9 мая состоится парад с военной техникой

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В Уфе 9 мая в честь Дня Победы состоится парад с военной техникой. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

– У нас будет военный парад с военной техникой. Об этом нужно начать информировать людей, потому что дети придут посмотреть. У нас уже проходят, насколько я понимаю, тренировки военных подразделений, – заявил руководитель региона.

Напомним, недавно в Уфе отменили очное шествие «Бессмертного полка», назначенное на 9 мая 2023 года. Для того, чтобы почтить память ветеранов, власти в целях обеспечения безопасности предлагают альтернативные варианты.