Певица из Башкирии исполнила платиновый хит Элвиса Пресли прошла в следующий этап шоу «Голос»

Фото: vk.com/divaeva_elmira

28-летняя уроженка Стерлитамака Эльмира Диваева вновь покорила жюри популярного вокального шоу «Голос» на Первом канале и прошла в следующий этап проекта. Певица спела дуэтом вместе с другой участницей пермячкой Юлией Гарифуллиной знаменитый хит Элвиса Пресли «Can't Help Falling in Love» (в переводе «Не могу не влюбиться» - Ред.), который в 1962 году получил статус «платинового».

Как позже рассказала сама исполнительница в интервью, выбором песни занимался их наставник Владимир Пресняков. Изначально, как признается девушка, она не совсем поняла смысл этого номера, однако, активно включилась в работу.

– Мы с Юлией Гарифуллиной поняли друг друга с полуслова, получился классный тандем. Нам, кажется, удалось привнести свежее дыхание в этой песню, – рассказывает Эльмира Диваева.

В итоге Владимир Пресняков оказался очарован манерой исполнения обоих участниц, но свой выбор сделал все же в пользу Эльмиры. Сама же Юлия позже призналась, что не испытывает чувство соперничества и не обижается на своего наставника за такой выбор. Более того, по словам девушки, дальше она будет болеть именно за уроженку Башкирии.