Хабиров раскритиковал неухоженность территории правительственного здания в Уфе

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 24 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе правительственного оперативного совещания раскритиковал неухоженность территории правительственного здания недалеко в центре Уфы.

– Управление административными зданиями дождется. Так сложилось, что Советская площадь [находится] рядом с тем местом, где я живу. У меня маленькие дети, я с ними иногда гуляю по площади. Я вчера прогулялся туда. Напротив памятника Максиму Горькому, по-моему, там есть кусочек газона. Там какие-то особые колючки выращивают в центре города Уфы или что там? А нельзя эти 20 квадратных метров газона привести в порядок? Я же не должен, как овчарка, все время ходить и ругаться. Количество колючек, которые я видел, мне понравилось, но наведите порядок там, пожалуйста. И вообще все, что касается ухода за территориями правительственных учреждений, должно быть на высшем уровне, мы должны пример показывать в этом. Сегодня же это должно быть исправлено, – заявил руководитель региона.