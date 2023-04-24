Госдума одобрила законопроект Башкирии о бесплатной юридической помощи

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект Башкирии о бесплатной юридической помощи. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Благодаря новому закону региональные органы власти смогут самостоятельно расширять круг получателей бесплатной юридической помощи. В настоящее время подобные услуги можно получить только в случаях, установленных федеральными законами.

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, за последние годы в Башкирии был расширен перечень получателей бесплатной правовой помощи. В него были включены неработающие пенсионеры, многодетные и одинокие родители, обманутые дольщики и др. В некоторых случаях, по словам спикера, гражданам необходимы не только консультации и помощь в составлении документов, но и помощь адвоката: квалифицированная защита прав и представление интересов в суде.

– Между тем перечень получателей бесплатных адвокатских услуг ограничен федеральными законами. Возможность устанавливать дополнительные категории поможет регионам обеспечить поддержкой адвокатов более широкий круг граждан, – заявил Толкачев.