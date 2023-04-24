В Башкирии водитель ВАЗ-2109 насмерть сбил 41-летнюю женщину

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня ночью, 24 апреля, в Гафурийском районе Башкирии в ДТП с отечественным автомобилем насмерть погибла женщина. Об этом в своем телерам-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 48 километре дороги Толбазы-Красноусольский. 32-летний житель Уфы за рулем ВАЗ-2109 сбил 41-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых она скончалась на месте. Как утверждает водитель, погибшая шла по краю дороги без световозвращающих элементов на одежде.

По факту случившейся трагедии было начато разбирательство.