Участок трассы Москва-Казань-Екатеринбург в Башкирии закончат до конца 2024 года

Фото: vk.com/radiyhabirov

Участок трассы Москва-Казань-Екатеринбург, который проходит через Башкирию, закончат до конца 2024 года. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Магистраль будет проходить в обход сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново и, по словам, Хабирова, соединит часть районов Башкирии и «станет важнейшей транспортной артерией всей страны».

На данном участке, утверждает глава Башкирии, сложная почва, местами болотистая, из-за чего рабочим приходится «использовать новые технологии».

– Строители укрепляют грунт, формируют надежный земляной фундамент. Местами глубина свай доходит до 14 метров, – отметил Радий Хабиров.