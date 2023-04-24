В Башкирии подорожали бананы, мороженая рыба и сосиски

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии за неделю подорожали бананы, мороженая рыба и сосиски. Это следует из статистики, которую опубликовали на своем сайте специалисты Башстата.

Из статистики следует, что цены бананы выросли на 2,9%, и теперь их средняя стоимость составляет за килограмм 121,97 рублей. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 2,7% (средняя цена – 217,37 рублей), а сосиски и сардельки – на 2,2% (408,98 рублей).

Больше всего за минувшие семь дней, согласно данным аналитиков, подешевел картофель – на 3% (средняя цена – 28,96 рублей). Также снизились на 3,5% цены на вермишель (75,68 рублей), и на 4,2% на макароны из пшеничной муки высшего сорта (77).