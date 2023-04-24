В Уфе 24 апреля заканчивается отопительный сезон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 апреля, в Уфе заканчивается отопительный сезон. Соответствующее постановление недавно подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Решение отключить подачу тепла связано с установлением устойчивой плюсовой температуры воздуха на улице. В прошлом 2022 году отопление отключили на два дня раньше – 26 числа.

Напомним, согласно правилам, решение об окончании отопительного периода принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет +8 градусов и выше.