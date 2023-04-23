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НовостиОбщество23 апреля 2023 17:02

В Башкирии за сутки задержали 59 пьяных водителей

Итоги рейда на дорогах республики подвели в ГИБДД
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

За сутки на дорогах Башкирии задержали 59 нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции республики подвели итоги профилактических рейдов на дорогах Башкирии. Всего за сутки были задержаны 59 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

При массовых проверках не обошлось и без погони. Так в селе Иглино на улице Горького сотрудники дорожной полиции прибыли на вызов и обнаружили в салоне Lada Granta мужчину с признаками опьянения. На требования остановиться водитель увеличил скорость и началась погоня.

- Сначала преследование проходило по дорогам общего пользования, затем нарушитель свернул на территорию местной пилорамы, - озвучили подробности в ГИБДД по Башкирии. В итоге, водитель сдался, так как понял, что уехать не получится.

В ходе освидетельствования выяснилось, что 37-летний мужчина был пьян. К тому же, он уже был лишен прав за нетрезвое вождение.