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НовостиАвто23 апреля 2023 15:59

В Башкирии из-за обрушения моста закрыли движение по сельской дороге

Автомобильный мост через реку Умировка обвалился около деревни Староиликово
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня вечером, 23 апреля, в Бакалинском районе Башкирии перекрыли для движения сельскую дорогу между Бакалами и Верхнеяркеево в районе деревни Староиликово.

По данным МЧС по Башкирии, движение полностью перекрыто на 17-м километре дороги Бакалы-Верхнеяркеево. Мост через реку Умировка обрушился и было принято решение пустить движение в объезд.

Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Как отметили в ГИБДД, возобновится движение только после того, как мост отремонтируют. Точную дату в экстренных службах и дорожной полиции не обозначили – все зависит от скорости ремонтных работ.

В Госавтоинспекции также представили схему объезда перекрытого участка.